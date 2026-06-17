Фон дер Ляйен призвала удвоить поддержку Украины

17 июня 2026, 8:15

ЕС должен удвоить поддержку Украины, заявила глава Еврокомиссии фон дер Ляйен. «Ситуация в 2026 году очень отличается от 2025 года...Это время удвоить нашу поддержку.

С первым траншем €90 млрд кредитов ЕС. С зимним пакетом поддержки для Украины позже в этом году», - отметила она. По ее словам, G7 также придерживается позиции поддержки сильной и суверенной Украины.Помимо этого, в рамках саммита фон дер Ляйен провела встречу с президентом Египта ас-Сиси. Она сообщила, что ЕС в июне выделит Каиру €1,5 млрд на поддержку реформ, а общий объем мобилизованных инвестиций уже достиг €8 млрд. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, поддержку реализации соглашения между США и Ираном, а также восстановление и реконструкцию Газы.Также глава Еврокомиссии обсудила с премьером Британии Стармером последние события на Ближнем Востоке и необходимость продолжения поддержки Украины.