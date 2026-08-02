GIGABYTE G27Q20 — QHD-монітор із частотою до 210 Гц для сучасного геймінгу

2 августа 2026, 14:11

На ринку ігрових моніторів дедалі складніше привернути увагу самими лише високою частотою оновлення чи роздільною здатністю QHD.

Саме тому виробники все частіше роблять ставку на збалансоване поєднання характеристик, функціональності та вартості. Gigabyte G27Q20 є одним із таких рішень. Модель поєднує 27-дюймову IPS-панель із роздільною здатністю 2560×1440 пікселів, частоту оновлення до 210 Гц, підтримку сучасних технологій адаптивної синхронізації та набір програмних функцій, орієнтованих насамперед на геймерів.

В основі Gigabyte G27Q20 лежить 27-дюймова SS IPS-панель із роздільною здатністю 2560 × 1440 пікселів і співвідношенням сторін 16:9. Формат QHD уже давно вважається оптимальним вибором для більшості сучасних ігрових систем, адже забезпечує суттєво вищу деталізацію, ніж Full HD, не висуваючи настільки високих вимог до продуктивності відеокарти, як 4K.

Однією з головних особливостей моделі є висока частота оновлення. У стандартному режимі монітор працює на 200 Гц, а після активації режиму Overclock цей показник зростає до 210 Гц. У поєднанні із заявленим часом відгуку 0,5 мс (GtG) це дозволяє суттєво зменшити розмиття під час швидкого руху та зробити відображення динамічних сцен максимально плавним.

Для синхронізації зображення з відеокартою Gigabyte G27Q20 підтримує AMD FreeSync Premium і сертифікований як NVIDIA G-SYNC Compatible. Це дозволяє мінімізувати розриви кадру, зменшити затримки відображення та забезпечити стабільніший ігровий процес незалежно від того, використовується графічний адаптер AMD чи NVIDIA.

Окрім базових характеристик, виробник інтегрував до монітора низку власних технологій. Smart OD автоматично визначає поточну частоту оновлення дисплея та в реальному часі регулює рівень Overdrive. Такий алгоритм допомагає мінімізувати шлейфи за рухомими об'єктами та уникнути появи артефактів, які можуть виникати при надмірному прискоренні матриці.

Ще однією фірмовою розробкою стала Aim Stabilizer Sync. Вона поєднує технологію стабілізації руху із підтримкою Variable Refresh Rate, використовуючи синхронізоване керування підсвічуванням. Завдяки цьому зменшується розмиття швидких об'єктів без необхідності відмовлятися від VRR. Насамперед ця функція стане у пригоді шанувальникам шутерів від першої особи, перегонів та інших динамічних жанрів.

Для покращення видимості в темних сценах передбачено технології Night Vision та Black Equalizer 2.0. Перша підвищує загальну деталізацію затемнених ділянок, тоді як друга вибірково освітлює темні області без суттєвого впливу на світлі елементи кадру. У результаті користувачеві простіше помітити противників або важливі деталі оточення без втрати природності зображення.

Також монітор підтримує набір інструментів Game Assist, який включає програмний приціл, таймер, лічильник FPS та інші допоміжні функції для різних ігрових сценаріїв.

Gigabyte G27Q20 використовує IPS-панель із кутами огляду 178°, підтримкою 1,07 млрд кольорів (8-bit + FRC) та охопленням 94% колірного простору DCI-P3. Такі характеристики роблять модель придатною не лише для ігор, а й для перегляду мультимедійного контенту, роботи з фотографіями та повсякденного використання.

Монітор підтримує HDR10, має типову яскравість 350 кд/м² та контрастність 1000:1, що відповідає сучасним IPS-рішенням цього класу. Для комфортної тривалої роботи реалізовано технології Flicker-Free, яка усуває мерехтіння підсвічування, та Low Blue Light, що зменшує інтенсивність синього спектра.

Дизайн Gigabyte G27Q20 виконаний у стриманому стилі без агресивних геймерських елементів. Однією з особливостей конструкції стала нова металева підставка з ультратонкою основою товщиною лише 2 мм, яка займає мінімум місця на столі, не жертвуючи стійкістю конструкції.

Монітор підтримує широкий набір ергономічних налаштувань: регулювання висоти в межах 130 мм, нахил від -5° до +21°, поворот на ±15°, а також можливість переведення екрана у портретний режим. Крім того, передбачена підтримка кріплень VESA 100 × 100 мм, що дозволяє встановити дисплей на настінний кронштейн або моніторний тримач.

Для підключення зовнішніх пристроїв Gigabyte G27Q20 оснащений двома портами HDMI 2.0, одним DisplayPort 1.4 (HBR3), 3,5-мм аудіовиходом та USB Type-A, який використовується для оновлення програмного забезпечення. Водночас модель не має вбудованих динаміків, USB-концентратора чи роз'єму USB Type-C, що дозволило зосередитися на ключових можливостях ігрового дисплея без зайвого здорожчання.

Gigabyte G27Q20 демонструє, що навіть у доступному ціновому сегменті можна запропонувати сучасний набір характеристик. QHD-роздільна здатність, частота оновлення до 210 Гц, швидка IPS-панель, підтримка FreeSync Premium і G-SYNC Compatible, а також комплекс програмних функцій для покращення ігрового процесу роблять цю модель одним із найцікавіших варіантів для користувачів, які шукають збалансований монітор для сучасного ПК-геймінгу без переплати за флагманські технології.