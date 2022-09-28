Новинки від Lenovo: монітори L24q-35 та Lenovo Q27q-1L вже в Україні

28 сентября 2022, 17:15

Компанія Lenovo оголосила про старт продажів в Україні нових моніторів Lenovo L24q-35 та Lenovo Q27q-1L.

Пристрої відрізняються стильним продуманим дизайном та багатофункціональністю. Новинки підійдуть як для виконання робочих завдань, так і для розваг. Монітор Lenovo L24q-35 з 23,8 дюймовим дисплеєм та яскравістю до 300 ніт стане оптимальним рішенням для дому. Ультратонкий монітор Lenovo Q27q-1L з IPS-дисплеєм розміром 27 дюймів вразить різноманітністю кольорів на великому екрані.

Є бажання поєднувати робочі завдання та відпочинок? Робити якісні презентації та грати в ігри? Нові монітори від Lenovo оптимізовані для повсякденної роботи та захоплюючих ігрових змагань. З цими пристроями користувач зможе створити вдома не лише продуктивний робочий простір, а й місце для відпочинку. Монітор Lenovo L24q-35 – міцний зовні та продуманий усередині. Дисплей з роздільною здатністю QHD (2560x1440 пікселів) та IPS-матрицею забезпечує приголомшливу якість зображення та деталізовану картинку під час робочих сеансів або перегляду кіно. Колірне охоплення 99% sRGB гарантує реалістичні кольори, незалежно від того створює користувач презентацію або дивиться ролик улюбленого блогера на YouTube про тропічні країни. 23,8 дюймовий дисплей NearEdgeless з технологією AMD FreeSync та часом відгуку всього 4 мс дозволяє насолоджуватися улюбленим контентом без розривів та затримок.

Друга новинка – надтонкий монітор Lenovo Q27q-1L – уособлює зразкове поєднання стилю та функціональності. 27-дюймовий IPS-дисплей із роздільною здатністю QHD (2560x1440 пікселів) забезпечить незабутні враження від перегляду контенту, адже розмір екрана дозволяє розглянути всі важливі деталі з максимальною чіткістю. 99% охоплення колірного простору sRGB та яскравість до 250 ніт принесе насолоду кожним моментом улюбленої гри вдома. Завдяки двом динамікам потужністю до 3 Вт – користувач зможе максимально поринути у процес гри через якісну картинку та звук, відчувши ефект присутності та створюючи свою власну віртуальну реальність.



Нові дисплеї зроблені продуманими, з урахуванням щоденних потреб користувачів. Монітор Lenovo L24q-35 має 2 вбудовані динаміки, потужністю до 2 Вт, а також додаткову підтримку саундбару. Таке наповнення не дасть користувачеві нудьгувати, адже можна включити улюблені кліпи, зробити коктейль й чудово провести вечір вдома.

Стильний та практичний монітор Lenovo Q27q-1L можна під'єднати до ноутбука через рознім HDMI та DP, створюючи своє продуктивне робоче місце. Монітор також оснащений двома динаміками, що відтворюють чіткий звук для ще більшого задоволення від контенту. Щоб не заважати сусіду по кімнаті, але при цьому провести час із задоволенням, на пристрої передбачено аудіорознім для навушників. Якщо із сусідом по кімнаті смаки збігаються, через рознім можна під'єднати ще й колонки.

Нові монітори Lenovo L24q-35 та Lenovo Q27q-1L створені з турботою про користувача. Передові технології дозволяють грати та дивитися улюблений контент протягом багатьох годин без шкоди для очей. Обидва монітори підтримують технології захисту очей від синього випромінювання Natural Low Blue Light та Eyesafe. Технології забезпечують точну передачу кольору та усувають жовтуватий відтінок зображення, щоб дивитися контент, мінімізуючи напругу на очі.

Завдяки вишуканому дизайну моніторів, підкресленому тонким дисплеєм, ці пристрої чудово доповнять стиль дому та будь-який інтер'єр. Монітор Lenovo L24q-35 має міцну двоколірну металеву підставку, яка органічно впишеться у домашній декор. Новинка Lenovo Q27q-1L отримала надтонкі рамки з трьох сторін товщиною всього 6,9 мм та сіро-сталеву підставку, яка надає вишуканості. Цей ультратонкий та компактний монітор стане корисним придбанням для прокачування домашнього робочого місця.

В Україні монітор Lenovo L24q-35 доступний за ціною від 9 599 грн.

В Україні монітор Lenovo Q27q-1L доступний за ціною від 11 999 грн.