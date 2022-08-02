Монітор Legion Y25g-30 від Lenovo з найвищою частотою оновлення екрана

2 августа 2022, 9:45

Компанія Lenovo представила на українському ринку ігровий монітор Legion Y25g-30 з 24,5-дюймовим дисплеєм та найвищою у світі1 частотою оновлення екрана до 360 Гц.

Монітор має роздільну здатність Full HD, яскравість 400 ніт та швидкість відгуку 1 мс, що зробить ігровий досвід та перемоги ще більш вражаючими.





З ігровим монітором Lenovo Legion Y25g-30 враження досвідчених геймерів та новачків кіберспорту вийдуть на новий рівень. Падає рейтинг через постійний тротлінг? 24,5-дюймовий монітор з IPS-матрицею забезпечує найвищу продуктивність в іграх за рахунок частоти оновлення 360 Гц та синхронізації частоти оновлення з відеокартою. У новинці реалізована технологія NVIDIA G-SYNC®, що відповідає за покращення плавності ігрового процесу та усунення зависання зображення. Аналізатор затримки NVIDIA Reflex, інтегрований у G-SYNC, дозволяє гравцям вимірювати та оптимізувати продуктивність монітора перед тим, як розпочати гру.

Монітор з роздільною здатністю Full HD (1920х1080 пікселів), забезпечує широкий кут огляду, точну передачу кольорів і підтримує 99% охоплення колірного простору sRGB. Максимальна яскравість екрана 400 ніт та технологія HDR дають можливість поринути в ігровий світ та отримати задоволення від гри. Залишатися переможцем легше, адже Lenovo Legion Y25g-30 здивує високою швидкістю відгуку всього в 1 мс. Під час довготривалих баталій втомлюються очі? Технологія Eye Comfort знижує навантаження на зір, завдяки чому вигравати суперників стає комфортніше.

Під час кіберзмагань тривала затримка системи може вплинути на продуктивність і перешкодити гравцю зробити влучний постріл. Монітор Lenovo Legion Y25g-30 в поєднанні з графічним процесором NVIDIA® GeForce RTX і частотою оновлення екрана до 360 Гц збільшують точність і швидкість реакції під час гри.



Інженери Lenovo розробили монітор з вузькими рамками з трьох сторін, що дозволяє насолоджуватись грою та бачити більше варіантів наступу. За допомогою ергономічної підставки користувач може нахиляти, підіймати та повертати дисплей для індивідуального комфорту. За допомогою зручного інтерфейсу, програмний центр Lenovo Artery допомагає швидко персоналізувати налаштування дисплея, відповідно до вимог користувача. Завдяки Lenovo Artery юзер має можливість налаштувати такі ігрові інструменти як приціл, таймер, частота кадрів, гарячі клавіші та керування освітленням. Користувач може відрегулювати комфортне для себе RGB-підсвічування монітора, що підкреслить його індивідуальність та додасть атмосфери. Розумне освітлення також може динамічно змінюватися відповідно до вмісту екрана, звуку, руху клавіатури та миші.

Щоб почути кожен крок противника і не проґавити його наступ, панель обладнана двома стерео динаміками по 3 Вт. Для тих, хто користується навушниками, більше не буде проблем з розміщенням їх на столі після гри. Монітор обладнаний спеціальним вмонтованим гачком для зручного розміщення аксесуара.

Lenovo Legion Y25g-30 оснащений рознімом DisplayPort 1.4 та двома інтерфейсами HDMI 2.0 для динамічної синхронізації відео та звуку. Також є концентратор USB 3.2 та порт USB Type-C з можливістю подачі до 27 Вт енергії на підключений портативний комп'ютер. Всі розніми розташовані позаду монітору, тому на робочому столі не буде нічого зайвого.

Новинка Lenovo Legion Y25g-30 вже доступна для продажу в Україні.