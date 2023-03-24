Новинки серії Slim від Lenovo Legion: ще більш потужні, спритні та компактні

24 марта 2023, 15:45

Компанія Lenovo анонсувала останнє восьме покоління ноутбуків Lenovo Legion Slim, яке пропонує геймерам ще більшу свободу.

Серія Lenovo Legion Slim призначена для того, щоб дати гравцям змогу досягати своїх цілей в іграх, а також слідувати за своїми творчими пристрастями. Серед новинок — Lenovo Legion Slim 7i та 7 (16”, 8), Lenovo Legion Slim 5i та 5 (16”, 8) і — абсолютно новий формат, презентований цього року — Lenovo Legion Slim 5 (14”, 8), який виводить потужність і портативність ноутбука на абсолютно новий рівень. Також новинки є першим поколінням, яке містить чіп з сімейства Lenovo Artificial Intelligence (LA). Це вбудовані мікросхеми зі штучним інтелектом, які забезпечують роботу технології Lenovo AI Engine+, що динамічно регулює теплову систему Lenovo Legion ColdFront 5.0 для оптимізації охолодження під час роботи та підтримки максимальної продуктивності з мінімальним шумом.

Ноутбуки серії Lenovo Legion Slim зі SD-слотом, технологією швидкої зарядки батареї1, операційною системою Windows 11, тримісячним безкоштовним доступом до Xbox Game Pass Ultimate2,3, а також із захоплюючим звуком Nahimic від SteelSeries 3D та Lenovo Vantage створені для задоволення різноманітних потреб геймерів та допомагають їм отримати максимум від своїх пристроїв. Для користувачів цілодобово доступна технічна підтримка служби Lenovo Legion Ultimate Support, інструкції4 та допомога, аби геймери не пропустили жодного удару. За допомогою Legion Arena користувачі зможуть створити власний ігровий центр із доступом до всіх своїх ігор в одному місці, аби не перемикатися між програмами. Крім того, геймери, які прагнуть розширити свій кругозір — у буквальному сенсі — можуть розраховувати на новий ультраширокий вигнутий дисплей Lenovo Legion R45w-30 з діагоналлю 44,5 дюйма зі співвідношенням сторін 32:9 та на новий ігровий монітор Lenovo Legion Y34wz-30, який забезпечує виняткову чіткість і яскраві кольори завдяки 34-дюймовій панелі із міні-LED підсвічуванням.

Нове, восьме покоління серії Lenovo Legion Slim 7, розроблене аби задовольнити вимоги геймерів, яким необхідно легко запускати ігри ААА-класу і при цьому мати достатньо потужності для інших завдань, як-от стримінг, створення контенту або робочі обчислення. Lenovo Legion Slim 7i в максимальній конфігурації доступний з процесором Intel Core i9-13900H 13-го покоління, а Lenovo Legion Slim 7 — з AMD Ryzen 9 7940HS. Обидва пристрої працюють на Windows 11, мають графіку NVIDIA GeForce RTX 4070 (115 Вт) та оперативну пам’ять до 32 ГБ DDR5 з частотою 5600 МГц. На 16-дюймовому ігровому дисплеї Lenovo PureSight зі співвідношенням сторін 16:10, як створені, так і досліджувані світи перетворюються в чітке та яскраве життя. Ігровий дисплей Lenovo PureSight задовольнить своїми параметрами найвибагливіших користувачів: панель з роздільною здатністю WQXGA (2560x1600 пікселів), змінною частотою оновлення 240 Гц та яскравістю 500 ніт оцінять ті, для кого важливий швидкий відгук під час ігор, а панель з роздільною здатністю 3,2K (3200x2000 пікселів), частотою оновлення 165 Гц, яскравістю 430 ніт та зі 100% охоплення колірного стандарту DCI-P3 оцінять творці, яким потрібна найкраща деталізація і чітка колірна гамма для робочого процесу.

Інженери Lenovo створили новинки, які залишаються прохолодними навіть під час великих навантажень, завдяки вдосконаленій системі охолодження ColdFront 5.0 від Lenovo Legion. Система включає чотири мідні гібридні теплові трубки, фазоперемінний термокомпаунд, а також абсолютно нові повітрозабірник і систему вентиляторів з 90 лопатями — завдяки цьому шум вентилятора в режимі продуктивності не перевищуватиме 48 дБ. Вбудований ШІ-чіп Lenovo LA AI динамічно налаштовує теплові показники, щоб максимізувати частоту кадрів і мінімізувати шум, тож Lenovo Legion Slim 7i та 7 досягають теплової потужності до 140 Вт.

Батарея ємністю 99,99 Вт•год, що є найбільш можливим серед дозволених для перевезення в салоні більшості літаків, дає користувачам змогу безперервно працювати, коли приходить натхнення, завдяки можливості автономної роботи до 10 годин1, при цьому Super Rapid Charge забезпечує повну зарядку всього за 80 хвилин1,6 через тонкий адаптер потужністю 230 Вт. Обидва порти USB-C підтримують зарядку 140 Вт, а також DisplayPort 1.4. Технологія Wi-Fi 77 підтримується завдяки карті Filogic 380 Wi-Fi 7 від MediaTek, розробленій таким чином, щоб низька швидкість Інтернету не ставала на заваді до вирішення задач.

Повнорозмірна клавіатура Lenovo Legion TrueStrike має повну цифрову панель, великі клавіші зі стрілками та хід клавіш 1,5 мм та призначена для комфортного користування протягом тривалих сеансів. Клавіатуру можна налаштувати як за допомогою змінних клавіш WASD, так і за допомогою RGB-підсвічування кожної клавіші Lenovo Legion Spectrum. Також доступне біле підсвічування для тих, хто віддає перевагу більш стриманому дизайну. Уся ця потужність вміщується в тонкому (17,99 мм у найтоншому місці) суцільнометалевому корпусі, доступному в сірому (Storm Gray) або білому (Glacier White8) кольорах, і важить менш як 2 кг, роблячи Lenovo Legion Slim 7i та 7 найспритнішими ноутбуками серії Lenovo Legion Slim.

Lenovo Legion має на меті забезпечити геймерам широкий вибір та гнучкість, і це найбільш помітно на прикладі нових пристроїв 8-го покоління серії Legion — Lenovo Legion Slim 5i та 5. Ширина вибору починається з розміру ноутбука: Lenovo Legion Slim 5 та 5i доступні з діагоналлю 16 дюймів, і є навіть 14-дюймовий Lenovo Legion Slim 5 з панеллю OLED1,2.

Lenovo Legion Slim 5i у максимальній конфігурації доступний із процесором Intel Core i7-13700H 13-го покоління, а Lenovo Legion Slim 5 — з AMD Ryzen™ 9 7840HS. Обидві моделі доступні з графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуків, а Lenovo Legion Slim 5 також підтримує повну конфігурацію AMD з графічним процесором AMD Radeon™ RX 7600M XT. Система Legion ColdFront 5.0 зберігає прохолоду і тишу під час ігрових сесій, допомагаючи запобігти троттлінгу, завдяки більшим гібридним мідним тепловим трубкам і ребрам, фазоперемінному термокомпаунду, збільшеним повітрозабірникам і вихлопам, а також подвійній рідкополімерній 12-тиватній системі вентиляторів потужністю з турбонаддувом.

У пристроях також передбачений ШІ-чіп LA1 AI, який працює в поєднанні з технологією Lenovo AI Engine+, контролюючи температуру для динамічного розподілу потужності між центральним і графічним процесорами для оптимізації продуктивності та мінімізації шуму вентилятора. Чіп LA у поєднанні з високопродуктивним графічним процесором, як-от NVIDIA GeForce RTX 4070, дозволяє Lenovo Legion Slim 5i відводити до 160 Вт тепла, що ідеально підходить для геймерів, які не бажають поступатися потужністю під час запеклого ігрового бою. Також доступний графічний процесор з меншою потужністю, завдяки якому корпус ноутбука стає ще більш витонченим (від 19,7 мм) та легшим (2,3 кг). Усі ноутбуки серії Lenovo Legion Slim 5 отримали до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 з частотою 5600 МГц із можливістю розширення до 64 ГБ користувачем після придбання. Під металевою кришкою ноутбука знаходиться 16-дюймовий ігровий дисплей Lenovo PureSight з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів) при співвідношенні сторін 16:10, яскравістю 500 ніт та змінною частотою оновлення до 240 Гц, що при покращеній графічній потужності та швидкому відгуку внутрішніх компонентів дозволяють максимально “оживити” гру.

Батарея ємністю до 80 Вт•год забезпечує до 8 годин1 автономної роботи та підтримує Super Rapid Charge6, що означає менше часу на заряджання та більше часу у використанні. Завдяки порту USB-C із підтримкою заряджання потужністю 140 Вт зарядний пристрій Slim можна сміливо лишати вдома для ще більшої мобільності. Повнорозмірну клавіатуру Legion TrueStrike можна налаштувати за допомогою змінних накладок на клавішах WASD, а також 4-зонного RGB-підсвічування Legion Spectrum, що додає акценту пристроям у темно-сірому (Storm Grey8) або світло-сірому (Misty Grey8) кольорах. Для більш непомітного вигляду доступна повністю біла клавіатура з підсвічуванням8.



Найновіша пара ігрових дисплеїв Lenovo Legion пропонує два надширокі простори для візуалізації захоплюючих ігор. Коли настає час перейти від ігор до роботи, ігрові монітори Lenovo Legion Y34wz-30 і R45w-30 пропонують гнучкість для багатозадачності завдяки функціям “картинка в картинці”, ”картинка за картинкою” та модулю віртуалізації в середовищі Linux (KVM), а також технології Lenovo True Split, які дозволяють розділити дисплей на два окремих монітори за допомогою лише одного вхідного кабелю. Вбудований високошвидкісний вхід 2,5G RJ45 на обох моніторах забезпечує надійніші, плавніші та стабільніші з’єднання під час змагальних ігрових сесій та зустрічей. Обидва дисплеї сумісні з програмним забезпеченням Lenovo Artery, яке пропонує геймерам розширені функції для точного налаштування своїх дисплеїв, а також ігрові інструменти, що надають додаткові переваги під час гри.

Геймерам, які потребують точного відтворення кольорів, високих контрасту та швидкості, варто обрати новий ігровий монітор Lenovo Legion Y34wz-30. 34-дюймова ультраширока вигнута міні-світлодіодна панель DisplayHDR 1000 з роздільною здатністю WQHD (2560×1600 пікселів) забезпечує реалістичний контраст між глибокими тінями та чіткою яскравістю. Зі 125% охоплення за стандартом sRGB, 95% охоплення колірного простору DCI-P3, 10-бітною глибиною кольору та точністю передачі кольору Delta E<2, єдине, що лишається розмитим в моніторі Y34wz-30 — це межа між віртуальним та реальним. Частота оновлення 180 Гц (з розгоном процесора та оперативної пам’яті) і час відгуку рухомого зображення 1 мс (MPRT) забезпечують безкомпромісну плавність ігор. Lenovo Legion Y34wz-30 також підтримує потужність 140 Вт через USB-C, що дозволяє живити ноутбуки та інші пристрої, а також HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 і USB-концентратор для підтримки цілого ряду підключень.

Ігровий монітор Lenovo Legion R45w-30 — найновіший 44,5-дюймовий широкоформатний монітор Lenovo зі співвідношенням сторін 32:9 — чудовий вибір для геймерів і творців, яким потрібен додатковий екран, щоб повністю зануритися в ігри та робочі процеси. Дисплей зі 120% охоплення за стандартом sRGB та 115% охоплення колірного простору DCI-P3 має максимальну яскравість 500 ніт, а стандартну частоту оновлення 165 Гц можна розігнати до 170 Гц, що забезпечує більш плавну та інкапсулюючу гру. Час відгуку рухомого зображення 1 мс (MPRT) забезпечує природність і легкість ігор зі швидким розгортанням подій. Підтримка AMD FreeSync Premium Pro і New Adaptive Sync мінімізує ривки на екрані, максимізуючи HDR, і надає справді захоплюючий ігровий досвід. Lenovo Legion R45w-30 підтримує USB-C 2-го покоління з інтелектуальним живленням 75 Вт, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, а також має USB-концентратор і аудіовихід для підтримки будь-якої конфігурації аксесуарів.