Lenovo представила новинки бренду Legion

22 июня 2022, 13:15

Компанія Lenovo оголосила про вихід нового покоління стильних і потужних ігрових ноутбуків серій Legion та Legion Slim.

Світ побачили портативні пристрої Lenovo Legion 7i1 та 7, які, завдяки винятковій продуктивності, стали найпотужнішими 16-дюймовими ігровими ноутбуками у світі2. Крім того, тонкі та надлегкі новинки Lenovo Legion Slim 7i та 7 поповнили категорію 16-дюймових ігрових ноутбуків з роздільною здатністю QHD (2560x1600 пікселів) та відтепер доступні зі співвідношенням сторін 16:10 для тих, хто хоче поєднувати роботу та розваги. Пристрої Lenovo Legion 7 перевершують усі очікування завдяки низці інноваційних рішень, що адаптуються до численних потреб геймерів-початківців та професійних гравців. У категорії 16-дюймових ігрових ноутбуків вони не лише мають найбільшу ємність батареї3, але й оснащені Full HD вебкамерами4 для кращого потокового мовлення, а також є першими ноутбуками з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів)5. Мінімалістичний дизайн ноутбуків на базі операційної системи Windows 11, тривалий час автономної роботи та безшумна система охолодження зі штучним інтелектом (ШІ) забезпечують максимальну ефективність в роботі та мобільність.

Lenovo Legion 7i та 7: апогей продуктивностіНайпотужніші у світі 16-дюймові ігрові ноутбуки3 Lenovo Legion 7i та 7 (16", 7) створені для тих, хто потребує найвищої продуктивності під час ігор. Стильний та стриманий спортивний дизайн вирізняється покращеними кріпленнями та панеллю вводу/виводу. Пристрої виготовлені з алюмінію й магнію аерокосмічного класу в цільному корпусі та мають металеву рамку оброблену за допомогою числового програмного керування (computer numerical control, CNC), яка тонко підкреслює нестримну міць. Єдина система RGB з атмосферними візуальними ефектами на клавіатурі та обрамленні синхронізується із зображенням на екрані.

Клавіатурою Lenovo Legion TrueStrike стало ще зручніше користуватись завдяки вигнутим клавішам із глибшим ходом, ніж у попереднього покоління. Нова технологія WASD Force Sensor з додатковими змінними кнопками6 дозволяє гравцям прискорювати свого ігрового персонажа залежно від сили натиску на клавіші.

Під гладенькими кришками ноутбуків криється справжня міць. Новинки Lenovo Legion 7i та 7 стали візуально тоншими за попереднє покоління — їхня товщина складає лише 19 мм. Інженери здійснили подвиг, поєднавши в корпусі вагою 2,5 кг найсучасніші графічні рішення, процесори та накопичувачі. Цей потужний пристрій також має значний потенціал батареї: ємність акумулятора 99,99 Вт•год, найбільша у світі батарея на 16-дюймовому ігровому ноутбуці3 й швидка зарядка USB Type-C до 135 Вт•год7.

Lenovo Legion 7i та 7 — перші у світі ігрові ноутбуки з 16-дюймовим WQXGA-дисплеєм5, співвідношенням сторін 16:10, максимальною яскравістю до 1250 ніт, повним охопленням колірного простору за стандартом DCI-P3, розширеним динамічним діапазоном і сертифікатом TÜV про безпеку для очей8. Користувачі можуть обирати з-поміж трьох варіантів панелей зі змінною частотою оновлення до 240 Гц (стандартна частота 165 Гц) для повсякденного використання, більш плавного кіберспортивного геймплею, де важливий кожен кадр, або кінематографічного зображення з дивовижною точністю передачі кольору. Нові ноутбуки Lenovo Legion 7i та Legion 7 також оснащені програмним забезпеченням Tobii Horizon, яке гарантує захопливі відчуття для геймерів, та Tobii Aware, яке використовує технологію інтелектуальних датчиків для підвищення безпеки та конфіденційності власників.

Lenovo Legion 7i та 7 оснащені процесорами Intel Core HX Series 12-го покоління або AMD Ryzen 9 6900HX, графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti (до 175 Вт загальної графічної потужності — TGP) або мобільною графікою AMD Radeon RX 6850M XT, операційною пам’яттю DDR5 та SSD-накопичувачем PCIe9 четвертого покоління на вибір користувача. Всі компоненти налаштовано на максимальну продуктивність за допомогою технології Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Механізм зі штучним інтелектом (ШІ) передбачає зміну кривої вентилятора та балансування ресурсів графічного та центрального процесорів у режимі реального часу залежно від кожної гри, щоб забезпечити найкращу продуктивність. Калібрування ШІ також може підсилити систему охолодження Lenovo Legion Coldfront 4.0 для графічного та центрального процесорів. Водночас технологія парової камери ноутбука розширює межі можливостей ігрового ноутбука та процесорів призначених для настільних пристроїв, забезпечуючи теплову потужність до 115 Вт без дроселювання. У конструкції термоелементів інженери також передбачили на 67% тонші, проти попередніх поколінь, лопаті вентиляторів для покращення повітряного потоку, покриття з термопасти з фазовим переходом для прискорення тепловіддачі, збільшену площу поверхні та вентиляційні отвори під клавіатурою.



Нові Lenovo Legion Slim 7i та 7 (16", 7) — найтонші та найлегші 16-дюймові ігрові ноутбуки Lenovo Legion — розроблені для потужних ігор та створення контенту у витонченому та мінімалістичному дизайні. Пристрої доступні у темно-сірому (Storm Grey) та світло-сірому (Onyx Grey) кольорах10. Ноутбуки легкі та тонкі — 2 кг і 16 мм — завдяки алюмінієвому та магнієвому металевому корпусу, який використовується в аерокосмічній галузі та оброблений за допомогою числового програмного керування (computer numerical control, CNC). Універсальний дизайн підходить для користування практично будь-де.

Нова серія ноутбуків Lenovo Legion Slim 7 дає більшу свободу пересування, зберігаючи при цьому потужність і продуктивність завдяки процесорам останнього покоління Intel Core H серії 12-го покоління або AMD Ryzen™ 9 6900HX. Користувачам знадобиться менше адаптерів для роботи в дорозі, оскільки пристрої оснащені покращеною задньою панеллю вводу/виводу із HDMI 2.1. У той час, як можливості роботи без підзарядки стануть безпрецедентно тривалими завдяки акумулятору більшої ємності (99,99 Вт•год) і швидкій зарядці USB Type-C до 135 Вт•год7.

Великий 16-дюймовий дисплей з підтримкою програмного забезпечення для калібрування кольору, розширеним динамічним діапазоном і точністю кольорів, що відповідає стандарту DCI-P3, дає можливість геймерам занурюватися в нові піксельні світи з яскравими кольорами та тінями, при цьому не напружуючи очі завдяки сертифікації TÜV Rheinland Gold Label8. Вдосконалюючи серію Lenovo Legion Slim 7 від покоління до покоління, інженери розширювали співвідношення активної площі 16-дюймового WQXGA-дисплея з 86% до 93% зі співвідношенням сторін 16:10 для ще більшого занурення в перегляд. Оновлені Lenovo Legion Slim 7 доступні в трьох варіантах панелей10 з покращеною змінною частотою оновлення до 240 Гц (стандарт 165 Гц) і додатковою технологією Mini-LED11.

Компактні та стримані Lenovo Legion Slim 7i та 7 створені з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ), на основі якого працюють система охолодження Lenovo Legion Coldfront 4.0 та технологія Lenovo Legion A.I. Engine 2.0, що балансують вихідні ресурси графічного та центрального процесорів для кращої продуктивності. Ноутбуки також оснащені графічним процесором NVIDIA GeForce RTX 3070 (до 100 Вт з прискореним TGP) або мобільною графікою AMD Radeon RX 6800S з пам’яттю DDR5 і SSD-накопичувачем PCIe 4-го покоління9.

Удосконалення системи охолодження включає: збільшення розміру на 29%; на 31% більше лопатей вентилятора з рідкокристалічного полімеру, які також на 40% тонші, а обертаються на 100 об/хв швидше, завдяки системі подвійних вентиляторів; додаткова мідна теплова трубка, що призначена тільки для відеопам'яті графічного процесора; покриття з термопастою, що змінює фазу для підвищення ефективності тепловідведення. Інженери компанії Lenovo також обладнали клавіатуру системою повітрозабірника під ключ із понад 1172 впускними отворами, де кожна клавіша має 1,3-мм перемикачі з м’яким натисканням для швидшої та точнішої реакції. У сукупності ці дизайнерські та інженерні вдосконалення зменшили шум вентилятора до менше ніж 30 децибелів у режимі Stealth, що приблизно відповідає рівню шепоту.

На всіх комп’ютерах Lenovo Legion доступний вбудований застосунок, який створений для полегшення ігрового процесу. Lenovo Legion Arena — це ігрова платформа, яка об’єднує всі комп’ютерні ігри користувача в один централізований хаб, пов’язуючи їх з популярними платформами та онлайн-магазинами для єдиного доступу та безперебійного й ефективного ігрового досвіду.