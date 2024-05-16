Планшет Lenovo Legion Tab 2-го покоління вже у продажу в Україні

16 мая 2024, 13:15

Компанія Lenovo представила на українському ринку 2-ге покоління Legion Tab — 8,8-дюймовий Android-планшет для мобільного геймінгу з роздільною здатністю екрана QHD+.

Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, пам'яттю LPDDR5X і вдосконаленою технологією охолодження Legion ColdFront: Vapor. Lenovo Legion Tab поєднує високу продуктивність та компактність, легко інтегрується в екосистему Lenovo Legion та чудово доповнює ігровий простір. Планшет має стриманий металевий корпус та постачається з комплектним чохлом для додаткового захисту.

За продуктивність Lenovo Legion Tab відповідає чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, у поєднанні з 12 ГБ пам’яті LPDDR5X він забезпечує швидкий відгук та потужність, необхідну для мобільного геймінгу. Завдяки 256 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити до 1 ТБ за допомогою слота microSD1, можна зберігати велику кількість застосунків та мультимедіа.



Lenovo Legion Tab оснащений 8,8-дюймовим дисплеєм Lenovo PureSight з роздільною здатністю QHD+ (2560×1600) та частотою оновлення 144 Гц, який передає чітку та яскраву картинку. Екран підтримує технологію Dolby® Vision та HDR10, забезпечує точність з 10-точковим сенсорним інтерфейсом та зменшеною затримкою на 17%. Співвідношення активної площі дисплея до корпусу складає 87%, а за додатковий комфорт відповідає РК-панель, що виготовлена за технологією In-cell для кращої кольоропередачі та якості зображення. Крім того, планшет оснащений інтегрованою тактильною системою з подвійною лінійною вібрацією X-axis, що підсилює реалістичність та забезпечує глибше занурення в гру.



Потужності Lenovo Legion Tab завжди залишатимуться в прохолоді завдяки системі терморегуляції Legion ColdFront: Vapor, що має збільшену парову камеру. Усього є три режими, які дозволяють налаштувати продуктивність планшета відповідно до різних сценаріїв. Режим "Звір" для максимальної продуктивності, режим "Збалансований" для оптимальної роботи, тепловіддачі та автономності, і режим "Енергозбереження" для тривалих ігрових сесій без підзарядки.



Lenovo Legion Tab оснащений літій-іонним акумулятором ємністю 6550 мА-год, додаткову тривалість роботи забезпечує опція Game Longer. Швидко поповнити заряд можна за допомогою нижнього порту USB Type-C, який підтримує технологію Qualcomm Quick Charge 3.02 та забезпечує потужність до 45 Вт.

Особливістю Lenovo Legion Tab є інноваційна технологія обхідного заряджання. ЇЇ суть полягає у подачі живлення, оминаючи батарею, що зменшує вироблення надлишкового тепла та запобігає перегріву, коли планшет одночасно і заряджається, і використовується для гри.Lenovo Legion Tab отримав класичний дизайн у металевому корпусі сірого кольору (Storm Grey). Планшет має товщину 7,6 мм і важить всього 350 г, також у комплект входить чохол Folio Case. Для більшого занурення в гру пристрій оснащено подвійними динаміками з Dolby Atmos.

Новинка легко інтегрується в екосистему Lenovo Legion та забезпечує цілісне ігрове середовище з акцентом на продуктивність та зручність. Завдяки ПЗ Lenovo Freestyle3 обмінюватися контентом між планшетом та ноутбуком Lenovo Legion можна швидко та безперебійно. Також планшет сумісний з аксесуарами Lenovo Legion — гарнітурами, мишами та клавіатурами. Окрім цього, порти USB Type-C підтримують DisplayPort 1.4, тож геймери зможуть грати на великому екрані, підключившись до зовнішнього дисплея.

Новинка Lenovo Legion Tab доступна в Україні за ціною від 22 999 грн.