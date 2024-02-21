Новий планшет Lenovo Tab M11 для ефективного навчання та розваг - вже в Україні

21 февраля 2024, 13:15

Компанія Lenovo анонсувала старт продажів в Україні нового планшету, який нещодавно був представлений на виставці CES — Lenovo Tab M11.

Оснащений 11-дюймовим1 екраном та динаміками з підтримкою Dolby Atmos, можливістю розділяти екран на декілька робочих областей та додатковими застосунками для навчання — Lenovo Tab M11 є ідеальним компаньйоном для студентів та творчих людей. Залежно від комплектації новинка може постачатись зі зручним чохлом для більшого захисту та компактним стилусом Lenovo Tab Pen чи Lenovo Tab Pen Plus. Lenovo Tab M11 підтримує підключення клавіатури та може працювати в автономному режимі до 10 годин.

Планшет оснащено передовим восьмиядерним процесором MediaTek Helio G88 з частотою оновлення 90 Гц, завдяки чому пристрій має швидкий відгук всіх додатків без затримок. Пікову графічну продуктивність, плавний ігровий процес та чітке відтворення відео забезпечує вбудований графічний процесор ARM Mali-G52 MC2. Акумулятор місткістю 7040 мАг та швидка зарядка до 15 Вт дають можливість безперервного використання пристрою протягом 10 годин без додаткової підзарядки.Насолоджуватись чітким зображенням можна на 11-дюймовому1 WUXGA IPS-дисплеї з роздільною здатністю 1920х1200 з підтримкою Netflix HD. Завдяки чотирьом динамікам з підтримкою Dolby Atmos звук стає ще глибшим, створюючи максимально реалістичні кінематографічні враження.

Tab М11 має оперативну памʼять до 8 ГБ та накопичувач обʼємом до 128 ГБ, що з легкістю вмістить всі необхідні дані, не сповільнюючи роботу пристрою.



Планшет йде в комплекті з компактним стилусом Lenovo Tab Pen, який забезпечує зручність письма та малювання й оснащений попередньо встановленим програмним забезпеченням преміумкласу. Завдяки 4096 рівням чутливості, підтримці нахилу й живленню від довготривалої змінної батареї, яка забезпечує 180+ годин роботи та можливість підключення до клавіатури, досвід письма та малювання виходить на новий рівень.

Структурувати всі нотатки й перетворити текст з рукописного на цифровий можна за допомогою застосунку Nebo3, а розвʼязати рівняння та інші задачі у режимі реального часу допоможе програма MyScript Calculator 2.

Планшет Lenovo Tab M11 можна використовувати як другий екран для розширення можливостей робочого місця, а завдяки бездротовому передаванню файлів всі необхідні документи можна з легкістю перенести на другий робочий пристрій. Також новинка дає можливість розділити екран на декілька робочих областей для роботи або навчання у режимі багатозадачності. Lenovo Tab M11 має режим читання з ефектом занурення, що дає змогу перемикатись з кольорового на монохромний режим. Планшет має сертифікат TUV, що відповідає за безпеку очей під час тривалого користування.Основна камера з роздільною здатністю 8 Мп оснащена “розумним” сканером з технологією штучного інтелекту, що дає змогу редагувати сфотографовані документи та перетворювати їх у PDF-файл формату А4.

У пристрої Lenovo Tab M11 будуть доступні актуальні оновлення операційної системи для Android 14 та Android 15, а також різні безпекові можливості, вихід яких запланований до січня 2028 року.



В планшеті доступна функція Google Kids Space — спеціальний дитячий режим, у якому надаються додатки, книги й відео, підібрані відповідно до віку й уподобань дитини. Google Kids Space підтримує можливість користуватись девайсом декільком дітям одночасно, батьки мають змогу створити профіль користувача для кожної дитини з її власним персонажем, інтересами та контентом. При цьому батьківський контроль Family Link дає можливість батькам контролювати час, проведений дитиною за дисплеєм, та дозволяє встановлювати обмеження в користуванні пристроєм. Для покращення цифрового захисту планшет оснащений індикаторами увімкнення камери та мікрофона на панелі конфіденційності, що забезпечує високий рівень надійності та приватності.

При оновленні стандартної гарантії на пристрій до Lenovo Premium Care технічна підтримка забезпечить рішення всіх необхідних потреб протягом одного року. Служба підтримки Lenovo допоможе з усуненням несправностей та первинним ремонтом девайсу, досвідчені спеціалісти з легкістю допоможуть онлайн та за необхідності організують виїзний візит для подальшої допомоги. При виборі додаткової послуги Lenovo Захист від випадкових пошкоджень (Accidental Damage Protection One) можна захистити свій планшет у випадку потрапляння рідини або падіння — спеціалісти компанії відремонтують девайс навіть у негарантійному випадку.

Планшет Tab M11 має легкий (465 г), тонкий (7,15 мм) корпус та витончений двоколірний дизайн, в якому стиль поєднується з довговічністю. Девайс має захист від води та пилу стандарту IP52, завдяки чому досвід експлуатації пристрою стає ще комфортнішим та безпечнішим.

Новинки Lenovo TAB M11 доступні в Україні за ціною від 8999 грн.