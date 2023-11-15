Lenovo анонсувала ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO

15 ноября 2023, 12:15

Компанія Lenovo анонсувала нову робочу станцію ThinkStation P8 на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX і графічних процесорів NVIDIA RTX.

Розроблена для забезпечення високої продуктивності, надійності та гнучкості для професіоналів, які вимагають від своїх робочих станцій найкращого, ThinkStation P8 ґрунтується на успіху відзначеної нагородами моделі P620 — першої у світі робочої станції на базі процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO. Завдяки оптимізованому тепловому дизайну в універсальному корпусі, натхненному Aston Martin, ThinkStation P8 поєднує надійність, клієнтський досвід та інновації Lenovo з проривною обчислювальною архітектурою від AMD та NVIDIA®. ThinkStation P8 встановлює високі стандарти для інтенсивних робочих навантажень у різних сегментах, зосереджених на гнучкості робочого процесу та спрямованих на результат.

Фахівці в таких галузях, як архітектура, інженерія, медіа та розваги, охорона здоров'я, освіта та дослідження, знають, що потужна і надійна робоча станція має вирішальне значення для успіху в бізнесі. Робота зі складними та вимогливими завданнями, від потоків даних до графічних додатків у реальному часі або розробки моделей ШІ, є невіддільною частиною цих галузей. Користувачі покладаються на висококонфігуровані передові рішення для робочих станцій, які дають їм змогу розширити межі продуктивності, творчості та інновацій. ThinkStation P8 — це робоча станція, створена для найскладніших навантажень. Покращена теплова конструкція, розроблена у співпраці з Aston Martin, дозволяє користувачам використовувати потужні процесори AMD і професійні відеокарти NVIDIA RTX швидше та довше, що робить P8 чудовим рішенням для роботи зі складними робочими потоками.

Станцію оснастили новітніми процесорами AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX, побудованими на провідній 5-нм архітектурі "Zen 4" з 96 ядрами та 192 потоками. Lenovo ThinkStation P8 чудово працює у високоінтенсивних середовищах, таких як робочі процеси інформаційного моделювання будівель (BIM), проєкти розробки ПЗ або управління життєвим циклом продукту. Нове витончене і міцне шасі оптимізували для установки в стійку та додали більші блоки живлення з рейтингом Platinum, що забезпечують більші можливості до розширення. Наприклад, станція може підтримувати до трьох графічних процесорів NVIDIA RTX 6000 покоління Ada, щоб скоротити час завершення роботи у вимогливих графічних програмах, які працюють з трасуванням променів у реальному часі або рендерингом відео, моделюванням або автоматизованим проєктуванням. Об'єднана потужність також відкриває нові можливості для захоплюючих середовищ, включаючи цифрові світи, створення AR/VR контенту та розробку передових моделей ШІ.

Розвиток робочих процесів, пов'язаних з наукою про дані та генеративним ШІ, все більше залежить від потужних компонентів центрального (CPU) та графічного (GPU) процесорів. У міру зростання обсягу та складності наборів даних фахівцям з ШІ доводиться балансувати між гнучкістю робочих процесів, часом, необхідним для аналізу, та економічною ефективністю хмарних рішень, які часто стають надто дорогими при великих масштабах. Безпека та управління даними також викликають занепокоєння, що зумовлює потребу в більш потужних обчислювальних ресурсах в руках висококваліфікованих співробітників, що спеціалізуються на ШІ.

Робочі станції Lenovo чудово справляються з такими завданнями як підготовка та очищення даних для ШІ, візуалізація, вибір, оцінка, навчання і точне налаштування моделей, які можуть займати значну частину робочого процесу фахівця з аналізу даних. Великі мовні моделі (LLM) потребують потужних графічних процесорів NVIDIA для навчання та налаштування на власних даних підприємства. Новітні CPU та оптимізовані для ШІ графічні процесори NVIDIA представлені в портфоліо робочих станцій ThinkStation і ThinkPad. Також комплексна програмна платформа для виробничого ШІ NVIDIA AI Enterprise дозволить організаціям працювати з власними даними в захищеному персональному суперкомп'ютерному середовищі. Дізнатися більше про те, як робочі станції можуть принести реальну користь робочим процесам ШІ, науці про дані та аналіз можна у статті блогу.



Окрім процесорів AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 серії WX та графічних процесорів NVIDIA RTX покоління Ada ThinkStation P8 має сертифікати ISV1 та підтримує Windows 11 і популярні дистрибутиви Linux. Робочі станції мають широкий спектр можливостей зберігання та розширення, які забезпечують гнучкі та індивідуальні конфігурації. Широкі параметри налаштувань дозволяють користувачам обирати оптимальні компоненти для легкого та ефективного виконання складних і комплексних завдань. Крім того, легкий доступ і можливість обслуговування без використання інструментів забезпечують майбутню масштабованість і швидку заміну багатьох компонентів.

Робоча станція P8 може вмістити до семи твердотільних накопичувачів M.2 PCIe Gen 4 з підтримкою RAID або до трьох жорстких дисків для зберігання даних великої ємності3, до 2 ТБ4 пам'яті DDR5 з підтримкою восьмиканальної пам'яті та сім слотів PCIe, включаючи шість PCI Gen5. Вони забезпечують вищу швидкість з'єднання, меншу затримку та більші можливості для розширення, а вбудований 10-гігабітний порт Ethernet дозволяє практично повністю усунути мережеві обмеження.

ThinkStation P8, як і всі настільні робочі станції Lenovo, має вбудований моніторинг обладнання, який доступний у програмному забезпеченні ThinkStation Diagnostics, а Lenovo Performance Tuner постачається з численними профілями для оптимізації багатьох програм ISV. ThinkStation P8 також підтримує рішення безпеки ThinkShield від Lenovo, яке забезпечує комплексний захист — від BIOS до хмари. Крім того, високі стандарти тестування, програма підтримки Premier Support і розширені варіанти гарантії надають клієнтам впевненість у тому, що робоча станція буде працювати надійно і захистить їхні інвестиції. Ці інвестиції можна додатково контролювати за допомогою Lenovo TruScale, яка спрощує закупівлю, розгортання та управління повністю інтегрованими ІТ-рішеннями, що надаються як послуга з простотою масштабування та моделлю оплати за фактом використання pay-as-you-go.