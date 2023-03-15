Lenovo з Aston Martin анонсували нові моделі робочих станцій ThinkStation

15 марта 2023, 10:45

Компанія Lenovo оголосила про вихід ThinkStation PX, P7 і P5 — нове тріо найбільш технологічно просунутих настільних робочих станцій, що коли-небудь створював виробник.

Вони розроблені з нуля, щоб витримувати найекстремальніші високообчислювальні робочі навантаження в різних галузях. Пристрої оснащені новітніми процесорами Intel з кількістю ядер до 120 і підтримкою професійних висококласних графічних процесорів NVIDIA RTX. Робочі станції мають абсолютно новий революційний дизайн шасі, вдосконалену систему охолодження та можливості управління основною платою (baseboard management controller, BMC)1 для спрощеного віддаленого моніторингу системи. Від віртуальної й змішаної реальності та виробництва до машинного навчання, науки про дані, комп'ютерного інжинірингу (CAE), захоплення реальності та штучного інтелекту — ці робочі станції нового покоління задовольняють постійно зростаючі потреби у більшій потужності, продуктивності та швидкості, що розраховані на майбутнє для нового гібридного робочого простору.

Щоб втілити в життя це тріо робочих станцій та розробити нове шасі ThinkStation, компанія Lenovo співпрацювала з Aston Martin, відомим виробником високопродуктивних автомобілів і лідером на ринку автомобілів класу "ультра-люкс". Відповідно до філософії дизайну Aston Martin, спільна робота була спрямована на те, щоб відобразити знаковий червоний дизайн Lenovo, забезпечити найбільш можливу продуктивність і розширити можливості кастомізації.

Дизайнери Lenovo та Aston Martin спільно працювали над створенням високопродуктивних комп'ютерів, які дозволять користувачам робочих станцій покращити кожен окремий етап їхніх складних робочих процесів. Для цього команди розробили новий дизайн шасі, що не потребує інструментів і забезпечує надзвичайну гнучкість та ергономічність.

Задля досягнення максимальної продуктивності 3D-решітка корпусу натхненна культовим гранд-туром DBS від Aston Martin, застосовуючи дизайнерські ідеї з високопродуктивного автомобільного сегмента до настільних робочих станцій. Перероблені повітряні перегородки та більші шестигранні вентиляційні 3D-отвори разом із запатентованою триканальною системою охолодження Lenovo забезпечують безперешкодний потік повітря, гарантуючи максимальний приплив холодного та відведення гарячого повітря. Як результат, культовий корпус максимізує продуктивність процесорів, пам'яті та накопичувачів. Крім того, всі три нові робочі станції мають інноваційну модульну конструкцію з переднім доступом до накопичувачів для зручності обслуговування та гнучкості у модернізації.



Lenovo ThinkStation PX, найефективніший флагманський продукт серед робочих станцій компанії, забезпечує значно вищий рівень потужності та продуктивності завдяки підтримці більшої кількості ядер і можливостям розширення, ніж попередні покоління робочих станцій Lenovo. ThinkStation PX, оптимізована для стелажів, забезпечує гнучкість як для настільного середовища, так і для центру обробки даних, передбачаючи плавну трансформацію для обох варіантів. Представлена універсальна робоча станція оснащена новітніми процесорами Intel Xeon Scalable 4-го покоління, які пропонують до 120 ядер ЦП і можуть похвалитися середнім приростом продуктивності на 53% порівняно з попереднім поколінням2. ThinkStation PX також підтримує до чотирьох графічних процесорів з двома слотами NVIDIA RTX 6000 Ada Generation, тому користувачі можуть працювати та виконувати найскладніші процеси, які існують у сучасних робочих середовищах, включаючи творчу обробку та симуляцію комп'ютерного інжинірингу (CAE). Нова настільна робоча станція з пам’яттю DDR5 об’ємом до 2 ТБ і надшвидкою пропускною здатністю PCIe Gen 5 забезпечує гнучкість для багатокористувацької віртуалізації в середовищах гібридного робочого процесу — чи то в центрі обробки даних, чи в кластері настільних комп’ютерів. Новинка пропонує ефективний блок живлення потужністю 1850 Вт і додаткові резервні джерела живлення.

ThinkStation P7 має нову революційну обчислювальну архітектуру з новітніми процесорами Intel Xeon W, які підтримують до 56 ядер в одному рознімі. Це переосмислює розуміння потужності, необхідної для вирішення багатопотокових завдань, що потребують обчислень. ThinkStation P7 розроблена для того, щоб перевершити найсуворіші вимоги до продуктивності та відповісти на виклики навантаженню, які зазвичай кидають серверам або хмарним ресурсам. Також робоча станція оптимізована для використання в різних настільних середовищах і центрах обробки даних у корпусі 4U. Завдяки підтримці до трьох графічних процесорів з двома слотами NVIDIA RTX 6000 Ada Generation ThinkStation P7 ідеально підходить для контент-креаторів, архітекторів, дизайнерів, інженерів і спеціалістів з обробки даних, яким потрібна безпрецедентна графіка, візуалізація, рендеринг у реальному часі, продуктивна робота з симуляцією комп'ютерного інжинірингу (CAE) та ШІ. ThinkStation P7 може впоратися з найскладнішими завданнями: від дизайну автомобіля та обчислень гідродинаміки до складних процесів відеовиробництва та рендерингу.

Настільна робоча станція ThinkStation P5 розроблена для широкого спектра промислових галузей і була перероблена, щоб задовольнити потреби користувачів у кращій продуктивності, швидкому розвитку ІТ та простоті керування на підприємстві. Робоча станція наступного покоління оснащена оновленим корпусом, новітніми процесорами Intel Xeon® W, що мають до 24 ядер, і підтримують до двох професійних відеокарт NVIDIA RTX A6000. Високошвидкісна пам'ять DDR5 і пропускна здатність PCIe Gen 5 забезпечують широкі можливості для налаштувань, які відповідають унікальним потребам кінцевих користувачів. Ця робоча станція оптимізована як для архітекторів, дизайнерів, інженерів і творчих людей, так і чудово підходить для твердотільного моделювання та ресурсомістких завдань, включаючи інформаційне моделювання (Building Information Modeling, BIM), складні 3D CAD (технологія автоматизованого проєктування) проєкти, моделі відтворення предметів, геопросторова візуалізація, зорові ефекти та розгортання периферійних рішень.

Робочі станції ThinkStation PX, P7 і P5 розроблені для використання у найвимогливіших професійно керованих ІТ-середовищах, готові до виконання основних найбільш необхідних функцій та забезпечують безпеку корпоративного рівня. Суворі стандарти та тестування Lenovo, ThinkStation діагностування 2.0, підтримка ThinkShield, оновлення до Premier Support і трирічна гарантія забезпечують спокій, необхідний для впевненої та безпечнішої роботи.