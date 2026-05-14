Lenovo представила прогресивну робочу станцію ThinkStation P4

14 мая 2026, 12:15

Lenovo представила ThinkStation P4 — першу у світі робочу станцію, що поєднує в собі потужність та ефективність новітніх процесорів AMD Ryzen PRO серії 9000, надзвичайну обчислювальну потужність для штучного інтелекту графічних процесорів NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition, передову систему охолодження та можливості розширення, орієнтовані на майбутнє.



ThinkStation P4 – це настільна система, яка встановлює нові стандарти у своєму класі, оптимізована для ШІ-завдань та розроблена для фахівців, які працюють із дедалі складнішими робочими процесами.



Основою робочої станції у 30-літровому формфакторі є процесор AMD Ryzen PRO серії 9000, який забезпечує продуктивність та ефективність, необхідні для виконання складних професійних завдань. Завдяки тому, що в окремих моделях вперше у професійному сегменті застосовано технологію AMD 3D V-Cache, ця платформа забезпечує швидший доступ до даних та підвищену продуктивність у ресурсоємних застосунках.

Lenovo ThinkStation P4 оснащена дискретними графічними картами, зокрема відеокартою NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition або RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, що забезпечують найвищий рівень продуктивності та можливостей ШІ-обробки. У поєднанні з оперативною пам'яттю DDR5 об'ємом до 256 ГБ2 та передовою системою рідинного охолодження для найпотужніших процесорів AMD Ryzen PRO 9000, ця настільна робоча станція розроблена для стабільної та тихої роботи без перегріву під час тривалих навантажень, таких як 3D-анімація, редагування, компонування, CAD, BIM, тривимірне моделювання, симуляція, візуалізація та розробка програмного забезпечення.



ThinkStation P4 від Lenovo відкриває новий рівень продуктивності для фахівців у сферах архітектури та інженерії, автомобілебудування, виробництва, медіа та розваг, фінансів, освіти та інших галузей завдяки вбудованому ШІ, що забезпечує швидше виконання обчислень, моделювання та обробку великих обсягів даних без затримок і незалежно від підключення до хмарних сервісів.



Ця робоча станція, розроблена з урахуванням можливості адаптації, модернізації та зниження довгострокових витрат, підтримує PCIe Gen 5 і оснащена 4 слотами розширення. Також вона має гібридну архітектуру системи зберігання даних із підтримкою до 6 накопичувачів, що поєднують SSD-накопичувачі M.2 Gen 5 із жорсткими дисками великої ємності, а також пропонує широкий набір інтерфейсів, зокрема USB-C (20 Гбіт/с), DisplayPort 2.0, інтегрований 2,5 Гб Ethernet та інші.



Окрім високої продуктивності, ThinkStation P4 захищена Lenovo ThinkShield — комплексним набором апаратних та мікропрограмних функцій безпеки для безперервного захисту. Завдяки ThinkShield, ThinkStation P4 автоматично комплектується захистом на рівні BIOS, функцією безпечного стирання даних та вбудованими засобами контролю конфіденційності, що допомагають захистити важливі дані та надати безпеку корпоративного рівня.

Станція має ISV-сертифікації, що гарантують оптимізовану продуктивність та надійність для провідних розробників професійного програмного забезпечення, зокрема AVID, Altair, Autodesk, ANSYS, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC та Siemens. У корпусі ThinkStation P4 використано перероблені матеріали6, зокрема 95% пластику PCC ABS та 16% переробленої сталі; пристрій має сертифікацію EPEAT Gold4, сертифікацію ENERGY STAR 9.0 та TCO Certified 10.Lenovo ThinkStation P4 буде представлена на виставці NXT BLD 2026 — заході, присвяченому технологіям для галузі архітектури, інженерії та будівництва (AEC), що відбудеться в Лондоні 13–14 травня. Щоб ознайомитися з ThinkStation P4, а також з добіркою найновіших робочих станцій Lenovo, відвідайте стенд Lenovo № 17 у Queen Elizabeth II Centre London.Lenovo ThinkStation P4 буде доступна на окремих ринках по всьому світу починаючи з червня 2026 року.