Венгрия сняла вето на выплаты ЕС за военную помощь Украине

3 июня 2026, 12:15

Новое правительство Венгрии во главе с Мадьяром отменило вето на решения по Европейскому фонду мира, которое в течение двух лет блокировало выплаты странам ЕС за вооружение, переданное Украине.

Об этом сообщает Politico, со ссылкой на европейских дипломатов. Отмечается, что благодаря этому может быть разблокировано ок. €6,6 млрд компенсаций.Кроме того, Будапешт рассматривает возможность разблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС после консультаций по вопросам прав венгерского меньшинства. В таком случае Украина и Молдова смогут перейти к следующему этапу евроинтеграции.