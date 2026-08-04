В РФ подорожали смартфоны из-за закрытия канала поставок через Иран

4 августа 2026, 10:15

Обострение ситуации на Ближнем Востоке осложнило поставки товаров в РФ и привело к росту цен на ряд товаров.

Смартфоны за четыре недели июля подорожали в среднем на 1,9%, втрое больше инфляции, следует из данных Росстата. Это, как минимум, определяется закрытием «южного» маршрута поставок в РФ, опирающегося изначально на ОАЭ, отмечает руководитель близкого к властям аналитического центра ЦМАКП Белоусов. Он считает подорожание товаров из-за «геополитического хаоса» одной из причин ускорения инфляции в июне-июле, наряду с топливным кризисом.Война в Персидском заливе приводит к подорожанию товаров во всем мире, но для РФ в этом есть особый момент. По «южному маршруту» - из ОАЭ через Иран и Каспийское море - в Россию шла значительная часть продукции, которую производители официально не продают для российского рынка из-за санкций или по собственному решению, объясняет владелец международного торгового дома.