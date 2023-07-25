Исторический максимум: отток капитала из РФ достиг $253 млрд

25 июля 2023, 8:45

После вторжения в Украину, в РФ случилось беспрецедентное в новейшей истории бегство капитала. С февраля 2022 года по июнь 2023 года отток достиг $253 млрд, сообщает ЦМАКП.



Темпы вывоза капитала достигли 13% ВВП, побив все рекорды. К примеру, в 2014 году, после аннексии Крыма, это было около 11% ВВП.