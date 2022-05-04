МО Великобритании опубликовало актуальные данные разведки

4 мая 2022, 9:45

РФ надеется устранить проблемы, которые ранее сдерживали ее вторжение, путем географической концентрации боевой мощи, сокращения линий снабжения и упрощения управления и контроля.

РФ по-прежнему сталкивается с трудностями. Она была вынуждена объединить и передислоцировать ослабленные и разрозненные подразделения.

Остаются проблемы с тактической координацией россиян. Отсутствие навыков на уровне подразделений и непостоянная поддержка с воздуха не позволили РФ в полной мере использовать свою боевую массу.