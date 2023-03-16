16 марта 2023, 9:45

Израиль одобрил продажу системы защиты от иранских беспилотников для Украины

Впервые с момента вторжения РФ в Украину Израиль утвердил экспортные лицензии оборонного назначения для возможной продажи оружия Украине.
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