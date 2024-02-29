Иранские хакеры атаковали оборонный и авиационный сектор Израиля

29 февраля 2024, 12:15

Группа иранских хакеров, связанная с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР), провела киберкампанию против оборонных и авиационных компаний в Израиле, ОАЭ, Турции и Албании.

Об этом пишет Ynet, со ссылкой на американскую компанию по кибербезопасности Mandiant.

Отмечается, что цели хакеров неизвестны, но «собранная информация может быть использована как в шпионских целях, так и для наступательных операций». Согласно источнику, на это раз уровень сложности кибератак на Израиль стал «более изощренным».