США предложили $10 млн за информацию о киберагентах КСИР

19 сентября 2025, 15:15

Госдеп США по линии программы «Вознаграждение за правосудие» объявил награду до $10 млн за сведения о трех киберпреступниках, связанных с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР).

ФБР сообщает, что разыскиваемые подозреваются в участии в «вредоносной кибердеятельности в интересах КСИР». По данным ведомства, иранские граждане обвиняются в сговоре с целью взлома защищенных компьютерных систем, краже персональных данных, использовании поддельных документов, а также в поддержке иностранных террористических организаций.