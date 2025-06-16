ЦАХАЛ ликвидировал иранского генерала, который участвовал в поставках Shahed РФ

16 июня 2025, 9:15

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира-Али Хаджизаде.

"Ночью разведывательное управление установило, что высшее командование ВВС КСИР собиралось в подземном штабе, чтобы подготовиться к атаке на Государство Израиль. Истребители ВВС Израиля атаковали штаб, в котором находились командующий ВВС КСИР Амир-Али Хаджизаде и другие высокопоставленные должностные лица. Вместе с Хаджизаде были убиты командующий беспилотниками ВВС КСИР Тахер-Пур и командующий ПВО КСИР", — говорится в сообщении.The Insider пишет, что с 2019 года Хаджизаде находился под санкциями США, а в 2022 году попал под ограничения Евросоюза и Канады — в том числе за участие в поставках иранских беспилотников Shahed в россию.