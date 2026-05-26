FT: КСИР использовал эмиратскую компанию для закупок китайского оборудования

26 мая 2026, 11:45

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) использовал сеть базирующихся в ОАЭ компаний для приобретения современного китайского спутникового оборудования, связанного с дроновой программой Ирана.

Согласно документам, с которыми ознакомилась газета Financial Times, закупка через эти компании состоялась в конце 2025 г.Отмечается, что это оборудование было поставлено через компанию Telesun, расположенную в эмирате Рас-эль-Хайма. Компания организовала доставку примерно 1,8 тонн китайского спутникового антенного оборудования из Шанхая в Иран через контейнерный порт Джебель-Али в Дубае.Впоследствии дроны, при производстве которых использовались эти стратегически важные коммуникационные технологии, во время боевых действий были применены КСИР для атак на страны региона, в частности на ОАЭ.