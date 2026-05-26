У Флоренції будують аеропорт із виноградником на даху

26 мая 2026, 8:45

У Флоренції реалізують проєкт нового терміналу аеропорту Amerigo Vespucci, розроблений бюро Rafael Viñoly Architects.

Головна особливість — дах будівлі перетворять на справжній виноградник площею майже 8 гектарів, оформлений у стилі тосканських ландшафтів.

Проєкт поєднує сучасну інфраструктуру та екологічний підхід: зелений дах стане не просто декоративним елементом, а повноцінною частиною архітектури. Термінал також планують сертифікувати за високим екостандартом LEED Platinum.Очікується, що новий хаб покращить транспортне сполучення регіону та стане незвичним прикладом гармонійного поєднання архітектури й природи.