Аеропорт "Бориспіль" та Mastercard підписали Меморандум про співпрацю

29 марта 2024, 9:45

Відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та міжнародною технологічною компанією Mastercard.

Меморандум передбачає розширення та посилення партнерства між двома сторонами з метою створення умов для розвитку та забезпечення високого рівня сервісу для пасажирів аеропорту.

Меморандумом передбачено встановлення напрямів довгострокового співробітництва між аеропортом «Бориспіль» та компанією Mastercard з метою покращення обслуговування пасажирів згідно з сучасними стандартами, діджиталізації процесів, спрямованих на створення безперешкодного та комфортного досвіду подорожування, що відповідають зростаючим потребам і вподобанням сучасних мандрівників, створення нових послуг для пасажирів.

В рамках візиту до аеропорту представники Mastercard ознайомились з поточним станом аеропорту та провели робочу зустріч з керівництвом аеропорту, на якій сторони обговорили плани щодо подальшої реалізації проєктів. Після відновлення польотів в Україні, як тільки дозволить безпекова ситуація, сторони також розширять партнерство у напрямі розробки та впровадження інклюзивних рішень в аеропорту: спеціальні лінії для ветеранів та людей з інвалідністю, а також інші облаштування відповідно до практик створення безбар’єрного простору.

«Mastercard – наші надійні партнери і вже зараз ми спільно будуємо плани на майбутнє, як тільки відновиться діяльність аеропорту, коли це дозволить безпека. Наша давня співпраця з Mastercard є прикладом відмінного партнерства, що дозволяє нам постійно розвиватися та вдосконалювати наші послуги для пасажирів. Підписаний меморандум та подальша співпраця допоможуть аеропорту «Бориспіль» бути не тільки безпечним високотехнологічним аеропортом, а й центром з надання послуг пасажирам найвищого рівня, залишатись конкурентоспроможним на авіаційному ринку перевезень», – зазначив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

Нагадаємо, компанія Mastercard є багаторічним партнером аеропорту «Бориспіль». За час співпраці було реалізовано низку спільних ініціатив задля створення комфортного досвіду пасажирів в аеропорту – Fast Line, окремий безкоштовний коридор для проходження авіаційної безпеки та паспортного контролю; комфортні та безбар’єрні зони очікування і бізнес-зали тощо.

«Ми пишаємося нашим довгостроковим партнерством з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», який, без перебільшення, є повітряними воротами країни. Реалізовані раніше ініціативи підкреслюють нашу спільну мету – створювати комфортний та безбар’єрний досвід для подорожуючих. Ми цінуємо всі зусилля команди аеропорту, спрямовані на підтримку його стану та діяльності, і з нетерпінням чекаємо на відновлення повноцінної роботи аеропорту, як тільки дозволить безпекова ситуація в країні. Цим меморандумом ми засвідчуємо наші довгострокові наміри щодо співпраці задля покращення досвіду гостей аеропорту через впровадження технологічних, інклюзивних, сучасних рішень», – підкреслила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» продовжує працювати задля швидкого відновлення, тому збереження інфраструктури та висококваліфікованого персоналу є основними напрямками діяльності зараз. Проте аеропорт налаштований не відставати від сучасних тенденцій, зокрема у сфері обслуговування пасажирів і розширювати роботу з брендами світового рівня.