29 марта 2024, 9:45

Аеропорт "Бориспіль" та Mastercard підписали Меморандум про співпрацю

Відбулося підписання Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Міжнародним аеропортом «Бориспіль» та міжнародною технологічною компанією Mastercard.

Меморандум передбачає розширення та посилення партнерства між двома сторонами з метою створення умов для розвитку та забезпечення високого рівня сервісу для пасажирів аеропорту.

Меморандумом передбачено встановлення напрямів довгострокового співробітництва між аеропортом «Бориспіль» та компанією Mastercard з метою покращення обслуговування пасажирів згідно з сучасними стандартами, діджиталізації процесів, спрямованих на створення безперешкодного та комфортного досвіду подорожування, що відповідають зростаючим потребам і вподобанням сучасних мандрівників, створення нових послуг для пасажирів.

В рамках візиту до аеропорту представники Mastercard ознайомились з поточним станом аеропорту та провели робочу зустріч з керівництвом аеропорту, на якій сторони обговорили плани щодо подальшої реалізації проєктів. Після відновлення польотів в Україні, як тільки дозволить безпекова ситуація, сторони також розширять партнерство у напрямі розробки та впровадження інклюзивних рішень в аеропорту: спеціальні лінії для ветеранів та людей з інвалідністю, а також інші облаштування відповідно до практик створення безбар’єрного простору.

«Mastercard – наші надійні партнери і вже зараз ми спільно будуємо плани на майбутнє, як тільки відновиться діяльність аеропорту, коли це дозволить безпека. Наша давня співпраця з Mastercard є прикладом відмінного партнерства, що дозволяє нам постійно розвиватися та вдосконалювати наші послуги для пасажирів. Підписаний меморандум та подальша співпраця допоможуть аеропорту «Бориспіль» бути не тільки безпечним високотехнологічним аеропортом, а й центром з надання послуг пасажирам найвищого рівня, залишатись конкурентоспроможним на авіаційному ринку перевезень», – зазначив генеральний директор Міжнародного аеропорту «Бориспіль» Олексій Дубревський.

Нагадаємо, компанія Mastercard є багаторічним партнером аеропорту «Бориспіль». За час співпраці було реалізовано низку спільних ініціатив задля створення комфортного досвіду пасажирів в аеропорту – Fast Line, окремий безкоштовний коридор для проходження авіаційної безпеки та паспортного контролю; комфортні та безбар’єрні зони очікування і бізнес-зали тощо.

«Ми пишаємося нашим довгостроковим партнерством з Міжнародним аеропортом «Бориспіль», який, без перебільшення, є повітряними воротами країни. Реалізовані раніше ініціативи підкреслюють нашу спільну мету – створювати комфортний та безбар’єрний досвід для подорожуючих. Ми цінуємо всі зусилля команди аеропорту, спрямовані на підтримку його стану та діяльності, і з нетерпінням чекаємо на відновлення повноцінної роботи аеропорту, як тільки дозволить безпекова ситуація в країні. Цим меморандумом ми засвідчуємо наші довгострокові наміри щодо співпраці задля покращення досвіду гостей аеропорту через впровадження технологічних, інклюзивних, сучасних рішень», – підкреслила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» продовжує працювати задля швидкого відновлення, тому збереження інфраструктури та висококваліфікованого персоналу є основними напрямками діяльності зараз. Проте аеропорт налаштований не відставати від сучасних тенденцій, зокрема у сфері обслуговування пасажирів і розширювати роботу з брендами світового рівня.


Оцените новость:
  • 0 оценок