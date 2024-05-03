Київщина та Vodafone підписали меморандум про співпрацю

3 мая 2024, 11:45

Київська обласна державна адміністрація та Vodafone Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво.

Документ передбачає спільні зусилля для забезпечення доступу до якісних телекомунікаційних послуг для мешканців та підприємств області.

«Налагодження тісної взаємодії між державними органами та ключовими гравцями телекомунікаційного сектору є надважливим для розвитку регіону.

Підписання цього меморандуму відкриває нові можливості. Одним з ключових його аспектів є наголос на важливості наявного та стабільного покриття території зв'язком. Серед пріоритетів також – безпека та стале функціонування систем життєзабезпечення населення», – зазначив заступник голови Київської ОДА з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) Андрій Братусь.

«Ми домовились про співпрацю задля розвитку smart city інфраструктури Київської області, плануємо реалізувати місцеві проєкти в цій галузі, а також у співробітництві впроваджувати цифрові технології, зокрема Інтернету речей (IoT), які стануть основою для подальшого розвитку територіальних громад», – повідомив Андрій Большаков, заступник генерального директора Vodafone Україна з регіональної взаємодії.

Меморандум передбачає співпрацю за такими напрямками:

- обмін інформацією щодо нових проєктів і програм у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності;

- впровадження послуги Narrow Band IOT та розвиток цифрової інформаційної інфраструктури населених пунктів області;

- екологічний моніторинг;

- перспектива впровадження IoT-рішень для організації, планування та діяльності підприємств, установ та організацій;

- організація та проведення заходів з популяризації інноваційної діяльності.

Також заплановане співробітництво у напрямку створення партнерської програми з розвитку інновацій в сегментах, які є спільними сферами інтересів для області та компанії Vodafone. Це дозволить залучити нові технології та ідеї для подальшого покращення якості життя мешканців Київщини.