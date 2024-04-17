Мінекономіки та Mastercard підписали Меморандум про співпрацю

17 апреля 2024, 11:45

Міністерство економіки України та міжнародна технологічна компанія Mastercard підписали Меморандум про співпрацю в рамках реалізації політики «Зроблено в Україні», що спрямована на підтримку українського бізнесу, популяризацію та стимулювання попиту на продукцію й послуги вітчизняних виробників, зокрема завдяки реалізації програми національного кешбеку на українські товари.

Документ підписали Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко, президентка Mastercard у країнах Східної Європи Ясемін Бедір та генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва.

«Працюючий бізнес – не лише запорука економічної стабільності країни, а й національної безпеки. За сплачені підприємцями податки до бюджету ми фінансуємо наш сектор безпеки та оборони, наші Збройні Сили. Попри війну, постійні ракетні обстріли, блекаути, зруйновані логістичні ланцюжки, нестачу працівників, вітчизняні підприємці продовжують працювати. І саме тому державна політика «Зроблено в Україні» спрямована на їх підтримку, на надання їм можливості розвиватись через різні урядові програми, а також через стимулювання попиту на вітчизняну продукцію й послуги всередині країни та за її межами. Ми вдячні партнерам, які поділяють нашу політику й пріоритети та готові реалізовувати їх разом з нами», — зазначила Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

«Ми раді поглибити нашу співпрацю з Міністерством економіки України задля подальшого розвитку цифрової економіки, впровадження інноваційних рішень та підтримки українських підприємців. Ми віримо, що малий та середній бізнес є важливим фундаментом для відбудови та процвітання української економіки, і сьогодні підприємці особливо потребують нашої підтримки. Наша співпраця з міністерством передбачає реалізацію широкого кола ініціатив, серед яких і технічна реалізація програми національного кешбеку, над якою ми вже плідно працюємо», — підкреслила Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові.

Згідно з Меморандумом передбачена співпраця сторін, зокрема, в сферах:

● підтримки малого й середнього бізнесу, в тому числі щодо вдосконалення цифрових процесів ведення бізнесу (цифрові рішення для прийому платежів, видачі електронних квитанцій, підвищення обізнаності про інноваційні фінансові тенденції);

● експертного і технологічного партнерства в реалізації програми національного кешбеку на українські товари в рамках підтримки платформи «Зроблено в Україні»;

● підтримки комунікаційних кампаній Мінекономіки для малих та середніх підприємств з метою підвищення їх конкурентоспроможності.