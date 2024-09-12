Між Україною та Литвою укладено меморандум про оборонну співпрацю

12 сентября 2024, 8:45

Меморандум про оборонну співпрацю між Литвою та Україною було підписано на литовсько-українському форумі оборонної промисловості, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

У Києві відкрив Форум оборонної промисловості, на якому було підписано меморандум про співпрацю у сфері оборони Литви та України. Зайнятість в оборонній промисловості зростає, а високі технології та інжиніринг допомагають розробляти сучасні рішення для поля бою, - йдеться у повідомленні Науседи в соцмережі Х.

Президент Литви наголосив, що об'єднані зусилля приведуть до перемоги України.