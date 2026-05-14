Украина и Литва подписали Drone Deal

14 мая 2026, 9:45

Соглашение об оборонном сотрудничестве подписали президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа на полях саммита "Бухарестской девятки" в Румынии.

"Соглашение должно усилить обе наши страны в защите, и важно, что оно построено на принципе взаимности", — подчеркнул Зеленский.Он анонсировал визит в Литву украинской военной экспертной команды, которая будет консультировать литовцев в вопросах безопасности."Это действительно важно. Всем хорошо известно: сегодня Вооруженные силы Украины — сильнейшие в Европе", — прокомментировал (https://x.com/GitanasNauseda/status/2054564638847603023) соглашение Науседа.Он заявил, что страны будут обмениваться опытом и знаниями, особенно в области ПВО, а также продвигать инновационные технологические решения.