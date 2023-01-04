Япония намерена пригласить Владимира Зеленского на Саммит G7

4 января 2023, 10:45

Об этом сообщает издание Nikkei. С 1 января Страна восходящего солнца председательствует в Большой семерке и примет Саммит лидеров G7 с 19 по 21 мая.

Для его проведения выбран знаковый город – Хиросима – место первой атомной бомбардировки во время Второй мировой войны.

Японские власти хотят создать условия для «интенсивного» обсуждения полномасштабной войны россии и Украины и намерены пригласить Владимира Зеленского участвовать в Саммите G7, чтобы услышать новости о текущей ситуации в нашей стране.С целью согласовать позиции перед Саммитом, премьер Фукимо Кисида с начала января отправится в поездку по странам G7.«Японское правительство надеется, что лидеры Большой семерки продемонстрируют твердое намерение никогда больше не применять ядерное оружие, поскольку вторжение россии в Украину угрожает мировому порядку», - пишет газета Nikkei.Asia.