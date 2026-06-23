Украина подписала контракт с Германией на получение 600 ракет ПВО — Зеленский

23 июня 2026, 10:45

Глава государства рассказал в интервью ТСН, что на саммите G7 обсуждал вопрос поставок ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны с президентом США Дональдом Трампом.

По его словам, всего США выпускают около 700 таких ракет в год и уже передали лицензии Германии, которая развернула собственные мощности.



"Мы уже подписали с ними контракт на серьезную сумму — на 600 ракет. Это хороший контракт. Ну, когда оно приедет — безусловно, это достаточно длительный процесс", — отметил президент.

