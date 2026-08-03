Китайскоязычные хакеры атаковали госструктуры стран Центральной Азии

3 августа 2026, 15:45

Специалисты выявили масштабную кампанию кибершпионажа, которая с января 2025 г. была направлена против государственных организаций стран Центральной Азии а также Афганистана и Сирии. По оценке компании, за атаками стоит китайскоязычная группа, ранее не связывавшаяся с известными хакерскими объединениями. Целями стали министерства, правоохранительные органы, учреждения здравоохранения, научные центры, образовательные организации и логистические структуры.