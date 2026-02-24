Израиль стал главной целью геополитических кибератак в 2025 г.

24 февраля 2026, 11:15

Израиль в 2025 г. стал страной, наиболее часто подвергавшейся кибератакам по геополитическим мотивам.

Об этом говорится в глобальном отчете о киберугрозах, опубликованном компанией Radware.По данным исследования, на Израиль пришлось ок. 12,2% всех кибератак в мире, связанных с геополитическими причинами. Аналитики отмечают, что киберпространство все чаще становится продолжением государственных и национальных конфликтов.В течение 2025 г. зафиксировано около 16.000 уникальных заявлений об атаках со стороны идеологически мотивированных группировок. Они проводили продолжительные DDoS-кампании против сайтов израильского правительства, объектов критической инфраструктуры и частных компаний. Во многих случаях ответственность за атаки публично бралась через специальные TГ-каналы. Эксперты подчеркивают, что речь идет не об отдельных эпизодах, а о системной и скоординированной активности.