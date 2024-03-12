12 марта 2024, 12:45

В Иране отразили самую крупную кибератаку в истории страны

Накануне парламентских выборов в Иране было совершено 160 кибератак, что считается самой крупной DDoS-атакой в истории страны.



Об этом сообщает иранское информагентство Fars, отмечая, что все атаки удалось отразить. Иран обвиняет «своих врагов» в причастности к инциденту.



DDoS атака - это перегрузка информационной системы избыточным числом запросов, блокирующая обработку обращений.

