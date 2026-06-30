В Израиле заявили о росте числа кибератак Ирана против израильтян

30 июня 2026, 14:45

С начала войны с Ираном в 2026 г. наблюдается всплеск иранских кибератак против Израиля, заявил глава Национального управления кибербезопасности Каради.

Он отметил, что во время операции "Народ как лев" было зафиксировано ок. 1.600 враждебных кибератак, а во время операции "Рык льва" примерно год спустя число атак подскочило до 4.800.Отмечается, что кибератаки были направлены против критической инфраструктуры Израиля, центральных организаций, малых и средних предприятий, а также против населения в целом.