Израиль обеспокоен возможным ракетным альянсом Китая и Ирана

18 августа 2025, 9:15

В Израиле усиливается тревога по поводу растущего сотрудничества между Ираном и Китаем - особенно в свете признаков восстановления иранской программы ракет класса «земля-земля».

По данным западных разведслужб, отношения между Тегераном и Пекином становятся все более значимыми и стратегически чувствительными.После ограниченного израильского удара по иранским объектам в октябре 2024 г. Китай, по данным источников, предоставил Ирану определенное оборудование. Сегодня речь уже идет не просто о технической помощи, а о возможном восстановлении боевого ракетного потенциала - шаге, который может изменить стратегический баланс на Ближнем Востоке.Высокопоставленные израильские чиновники в частных беседах признают, что намерения Китая пока остаются неясными. «Израиль передал Пекину четкие сигналы, и Китай официально не подтверждает, что намерен участвовать в переоснащении Ирана ракетами», - отмечает один из источников. Тем не менее, в Еврейском государстве не скрывают, что развитие этой оси вызывает серьезную обеспокоенность: возможное восстановление иранского арсенала рассматривается как потенциальная стратегическая угроза.Эта тревога особенно велика на фоне общего сдвига в иранской стратегии. После серьезного удара по его ракетной и ядерной инфраструктуре, Тегеран, похоже, сделал ставку на автономное восстановление своих возможностей с акцентом на баллистические ракеты. И здесь Пекин может сыграть ключевую роль.Вопрос китайско-иранского сотрудничества по ракетной теме не только технический или разведывательный. Это политический маркер, способный повлиять на всю региональную архитектуру безопасности. И пока международное сообщество сосредоточено на ситуации в секторе Газа, в тени может формироваться новая, куда более опасная конфигурация угроз (Ynet).