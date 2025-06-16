США тайно передали Израилю ракеты Hellfire перед ударом по Ирану

По данным Middle East Eye, США без широкой огласки поставили Израилю ок. 300 управляемых ракет Hellfire всего за несколько дней до массированной атаки на иранские объекты.
Переброска вооружений прошла 10 июня и, по информации двух американских чиновников, свидетельствует о том, что администрация президента Трампа была заранее осведомлена о готовящейся операции.
«Хотя ракеты Hellfire не предназначены для разрушения ядерных объектов, Израиль мог использовать их для точечных ударов по высокопоставленным иранским военным, ученым и командным пунктам. В атаке были задействованы более 100 израильских самолетов», - отмечается в статье.
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