Вся правда о секретных ракетах США с металлическими лезвиями

17 мая 2019, 9:15

Американские СМИ сообщили о создании в США на основе ракеты Hellfire оружия, способного поражать противника специальными металлическими лезвиями.

Речь идёт о некой секретной высокоточной ракете R9X, предназначенной для использования во время антитеррористических операций. Как утверждают американские журналисты, отсутствие взрывчатки в боеголовке должно исключить потери среди мирных жителей. Особенность этого оружия заключается в том, что оно поражает цель с помощью инертной боеголовки, которая не взрывается, а выбрасывает металлический снаряд массой примерно 100 фунтов (45 кг) или шесть специальных металлических лезвий.

Проект создания ракеты носит секретный характер. Длина R9X составляет около 1,5 м. В США её начали разрабатывать ещё в 2011 году. За основу была взята ракета AGM-114 Hellfire, которая стоит на вооружении армии США, Японии, Израиля, Австралии, стран - членов НАТО, а также некоторых государств Ближнего Востока и Азии. Hellfire изначально разрабатывалась как ракета класса "воздух - поверхность", однако затем была адаптирована для применения не только с воздушных, но и с наземных и морских платформ. Как правило, она входит в арсенал вертолётов AH-64 Apache, а также многоцелевых беспилотников MQ-1 Predator и разведывательно-ударных MQ-9 Reaper.