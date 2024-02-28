РФ отрепетировала применение ядерного оружия против Китая — FT

28 февраля 2024, 14:15

Согласно секретным документам, оказавшимся в распоряжении Financial Times, порог применения тактического ядерного оружия ниже, чем Россия когда-либо публично признавала.

Помимо явных факторов, таких как вторжение на территорию РФ, есть и другие триггеры — уничтожение 20% стратегических подлодок с баллистическими ракетами.По данным издания, российская армия отрабатывала возможность применения тактического ядерного оружия на «ранней стадии конфликта с большим мировым государством». Среди возможных сценариев была и подготовка к гипотетическому вторжению Китая.Документы из утечки были составлены в период с 2008 по 2014 год. Однако эксперты утверждают, что они остаются актуальными для текущей российской военной доктрины.