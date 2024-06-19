Путин может применить ядерное оружие, если проиграет — секретарь СНБО

19 июня 2024, 11:45

Отвечая на вопрос о том, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия, Александр Литвиненко в интервью The Times сказал, что диктатор может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если Россия окажется на грани катастрофического поражения.

По его словам, речь идет о гипотетическом развале фронта и протестах в Москве.Литвиненко также заявил, что поражение России на поле боя в Украине не приведет к автоматическому применению Москвой ядерного оружия, поскольку Путин может попытаться убедить свой народ в том, что такой разворот - это «победа».