28 марта 2022, 17:15

Борис Джонсон: Путин хочет поступить с украинскими городами как с Грозным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после экстренного саммита НАТО в Брюсселе заявил, что его страна существенно увеличит поставки оружия Украине, чтобы помочь ей защититься от агрессивного соседа - России, однако, речи о создании бесполетной зоны над Украиной не идет.



По словам Джонсона, закрытие неба означает, что британские военно-воздушные силы должны будут сбивать российские военные самолеты, а идти на прямой конфликт не готова ни одна страна НАТО.



Британский премьер также сообщил о готовящемся развертывании британских войск в Болгарии, а также удвоении контингента британских войск в Польше и Эстонии.



Джонсон при этом считает, что разговоры Владимира Путина о применении ядерного оружия - это всего лишь способ отвлечь внимания от того, какое вооружение и как именно российские войска применяют в Украине.



Уже после саммита, в программе Би-би-си Newsnight Борис Джонсон заявил, что он совершенно не оптимистичен относительно того, что Путин хочет мира.



“Я думаю, что Путин собирается сделать с украинскими городами, то же, что он сделал с Грозным”, - заявил премьер, напоминая об одном из центральных событий второй чеченской войны, когда федеральные силы в конце декабря 1999 года осадили город, подвергнув его массированным ракетным и авиаударам, а в начале февраля 2000-го заняли его, в результате чего город был почти полностью разрушен.



При этом британский премьер убежден, что в этой войне Украина победит.



"Не думаю, что это будет легко. В каком-то смысле Путин уже потерпел поражение, потому что он буквально понятия не имел, что украинцы собираются оказать сопротивление. Он совершенно неправильно понимал, что такое Украина. Он не может подчинить себе Украину. В этом смысле он не может победить”, - заявил Борис Джонсон.

