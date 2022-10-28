НАТО не позволит Путину выиграть войну против Украины

28 октября 2022, 11:15

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам встречи с премьер-министром Румынии Николае Чуке.

«Война непредсказуема по своей природе, поэтому я не буду спекулировать, как долго эта война будет продолжаться. Скажу только о двух вещах. Мы готовы поддерживать Украину так долго, как это потребуется. Мы не можем позволить президенту Путину выиграть эту войну – это могло бы стать бедой и трагедией для украинцев, а также сделало бы нас, союзников НАТО, более уязвимыми».