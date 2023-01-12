НАТО должно быстрее предоставлять Украине современное вооружение — Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после разговора с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой отметил, что время имеет решающее значение. Поэтому НАТО должно быстрее предоставлять нашей стране военную помощь.
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