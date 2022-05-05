Война в Украине может длится годами - Столтенберг

5 мая 2022, 14:15

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддержать Украину против российского вторжения в войне, которая может "затянуться и длиться годами", передает СNN.

"Мы будем продолжать оказывать максимальное давление на президента Путина – путем введения санкций, оказания экономической, а также военной поддержки Украине, чтобы он прекратил войну. Но мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе", - заявил Столтенберг.По мнению Генсека Альянса, в Украине очень непредсказуемая и нестабильная ситуация. Есть вероятность, что "эта война затянется и продлится месяцами и годами".