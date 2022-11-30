Предоставление Украине ЗРК Patriot не требует одобрения НАТО - Столтенберг

30 ноября 2022, 14:15

Комментируя заявления Германии о необходимости согласовывать поставки Украине противовоздушной обороны с НАТО, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что решение о том, отправлять ли системы противовоздушной обороны Patriot в Украину должно приниматься отдельными странами.

"Конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями. Иногда существуют соглашения с конечными пользователями и другие вещи, поэтому им нужно проконсультироваться с другими союзниками. Но, в конце концов, это решение должны принять национальные правительства", - сказал он.