12 октября 2022, 11:45

Победа России в конфликте в Украине станет поражением НАТО

Победа России в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, он сделал еще ряд важных заявлений:

Вчерашние и сегодняшние события в Украине свидетельствуют о слабости РФ, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя.

НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.

Победа РФ в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.

НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.
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