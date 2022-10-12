Победа России в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить — генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Кроме того, он сделал еще ряд важных заявлений:
Вчерашние и сегодняшние события в Украине свидетельствуют о слабости РФ, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя.
НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.
Победа РФ в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.
НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.