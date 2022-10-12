12 октября 2022, 11:45

Победа России в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить — генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Кроме того, он сделал еще ряд важных заявлений:Вчерашние и сегодняшние события в Украине свидетельствуют о слабости РФ, потому что Россия не продвигается вперед на поле боя.НАТО проведет учения по ядерному сдерживанию на следующей неделе.Победа РФ в конфликте в Украине станет поражением НАТО и этого нельзя допустить.НАТО не видит признаков намерения РФ применить ядерное оружие, но сохраняет бдительность.