Столтенберг призвал Венгрию ратифицировать вступление Швеции в НАТО

10 ноября 2023, 8:15

8 ноября генсек НАТО встретился с президентом Венгрии Каталин Новак. Он напомнил ей заявления Будапешта о том, что Венгрия "не последней" ратифицирует вступление Швеции.

"Теперь я рассчитываю, что Венгрия выполнит это обещание. Венгерский парламент должен проголосовать за ратификацию без дальнейших проволочек... Уже пришло время приветствовать Швецию как нашего 32-го союзника", — сказал Йенс Столтенберг, которого цитирует "Европейская правда".Вступление Швеции в НАТО не одобрили только Венгрия и Турция.