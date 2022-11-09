9 ноября 2022, 12:45

НАТО не стремится добиться прекращения военных действий в Украине на российских условиях. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

«Если Украина пойдет на исполнение российских требований и примет тот факт, что Россия вторглась, захватила территории, - есть риск продолжения нападений… Это будет катастрофой для Украины, но и опасностью для всех нас, поскольку это послало бы сигнал о том, что использование силы позволяет достигать политических целей по получению контроля над соседними странами», - сказал Столтенберг.