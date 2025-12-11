Sky News: Путин готовится к усилению войны, а не к заключению мира

11 декабря 2025, 8:45

Мирные переговоры по Украине не демонстрируют значительного прогресса, а президент РФ Путин, скорее всего, готовится к дальнейшему расширению конфликта, а не к его завершению, пишет Sky News.

В статье рассматриваются несколько возможных сценариев, в том числе необходимость для европейских союзников Украины подготовиться к реальной угрозе затягивания войны с Россией.

По данным Sky News, несмотря на усилия Трампа найти мирное решение, интенсивность боевых действий не снижается. Отсутствие признаков того, что Кремль стремится замедлить свои военные операции, усиливает вероятность того, что война может выйти за пределы Украины. В статье подчеркивается, что Путин не собирается снижать оборону, и, наоборот, продолжает укреплять свои вооруженные силы. Это является «верным признаком того, что Россия не намерена миролюбиво завершать конфликт, а лишь берет паузу перед новой атакой».Следующие шаги в Европе, как указывает издание, зависят от того, какое мирное соглашение будет предложено Украине. Для Украины оптимальным вариантом будет урегулирование, основанное на справедливом балансе между интересами сторон, где суверенитет страны будет гарантирован надежными условиями безопасности со стороны Европы и США. Однако, чтобы этот вариант стал реальностью, странам НАТО необходимо будет перевести свои вооруженные силы в состояние военного времени и продемонстрировать решимость в защите Украины.