Путин настроен вести длительную войну – разведка

1 июня 2022, 11:45

Активная фаза войны в Украине может продлиться до конца 2022 года. Однако, есть вероятность, что москва попытается подогнать к определенной дате хотя бы некое подобие победы.

"Путин не отказывается от своих планов. Эта война будет затягиваться. Насколько будет затянута активная фаза – это будет сентябрь месяц, или это будет октябрь, или будет до конца года – это зависит от нашего сопротивления, и от состояния наших сил обороны, и от той помощи, которую нам оказывают", – отметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.По его мнению такой датой может стать 11 сентября – в России единый день голосования, или 7 октября – юбилей кремлевского диктатора.