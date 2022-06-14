14 июня 2022, 10:15

Франция и Германия боятся победы Украины и поражения Путина, потому что украинская победа изменит всю структуру международных отношений, структуру безопасности в Европе, поскольку новую структуру определяют победители.

Такое мнение выразил политолог и публицист Андрей Пионтковский, добавив, что в этой новой системе Германия и Франция потеряют свой геополитический вес."Они боятся не ядерной бомбы Путина. Франция и Германия боятся победы Украины и ее новой роли в международных отношениях, и потере ими роли привилегированных европейских проституток Кремля", - пояснил Пионтковский.