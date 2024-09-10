Франция одержала первую победу в новом сезоне Лиги Наций УЕФА

9 сентября 2024 года состоялся центральный матч игрового дня в Лиге Нацией УЕФА между сборными Франции и Бельгии. Коллектив Дидье Дешама неудачно стартовал в групповом этапе, потерпев домашнее поражение от Италии 1:3, что вызвало шквал критики в адрес наставника «Синих». Следить за футбольными событиями стало еще проще – оперативно узнавать результаты матчей поможет мобильное приложение Maxline, которое можно бесплатно скачать на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Неудача в домашнем матче против Италии вызвала заметное негодование среди фанатов французской сборной, некоторые из которых выступали с призывом уволить Дидье Дешама с поста главного тренера. Однако опытный специалист не первый раз в своей долгой карьере сталкивается с подобной критикой, и в поединке с Бельгией он делом ответил на все вопросы в его адрес.

Дешам решил отказаться от услуг Килиана Мбаппе, выпустив в атаке трио Дембеле-Тюрам-Коло-Муани. И этот шаг принес результат – Франция одержала победу со счетом 2:0, а забитыми мячами отметились как раз вышеупомянутые Дембеле и Коло-Муани. Французы одерживают первую победу на групповом этапе Лиги Наций, и после двух туров занимают вторую строчку в своей группе.