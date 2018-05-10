Uber и Mastercard предлагают выиграть билеты на финал Лиги чемпионов УЕФА

10 мая 2018, 13:13

Uber в партнерстве с Mastercard предлагает своим пользователям возможность выиграть билеты на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2018, который состоится 26 мая в Киеве.

Для участия в розыгрыше пользователям необходимо совершить 3 поездки с Uber до 19 мая, выбрав в качестве метода оплаты карту Mastercard.



Как это работает



Введите промокод MCUACL в разделе “Оплата” в приложении Uber на своем смартфоне для подтверждения участия в розыгрыше.



Осуществите 3 поездки до 19 мая и оплатите их картой Mastercard.

21 мая произвольным образом будут выбраны 3 победителя, которые получат по 2 билета второй категории на Финал Лиги чемпионов УЕФА в Киеве. Среди других участников будут определены 200 победителей, которые получат футбольные подарочные наборы.



Билеты и футбольные подарочные наборы предоставлены Mastercard, официальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА.